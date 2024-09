Königsmoos (dpa/lby) - In einem Reitstall in Oberbayern haben ein oder mehrere unbekannte Täter ein Pferd mutmaßlich mit einer Peitsche verletzt. Die zwölf Jahre alte Stute sei am Kopf und an einem Vorderbein verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Pferd war demnach in einem frei zugänglichen Bereich des Stalls in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) untergebracht.