Wieso musste Hündin Jette leiden und schließlich auf so grausame Art sterben? Diese Frage stellen sich inzwischen nicht nur die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das zuständige Veterinäramt und tausende Menschen aus Deutschland. Der Fall aus dem thüringerischen Pößneck schockt überall. Jetzt kommt heraus: Die junge Hündin könnte nicht das einzige Opfer der mutmaßlichen Tierquälerin gewesen sein.