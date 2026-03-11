Weißdorf (dpa/lby) - Im oberfränkischen Weißdorf (Landkreis Hof) ist ein Schwan Opfer einer mutmaßlichen Tierquälerei geworden. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugin bemerkt, dass dem Tier eine acht Millimeter große Metallkugel am Schnabel feststeckte. Der Vogel hält sich den Angaben zufolge auf einem Teich am Ortsausgang in Richtung Bug auf. Noch am Tag zuvor sei der Schwan völlig unversehrt gewesen.