Bad Grönenbach - Wegen des Vorwurfs der teils massiven Misshandlung von Rindern sollen ab Januar zwei Landwirte und zwei ihrer Angestellten zum zweiten Mal vor dem Landgericht Memmingen stehen. In 58 Fällen sollen sie auf einem Milchviehgroßbetrieb in Bad Grönenbach im Allgäu und Nebenstellen unter anderem in Baden-Württemberg gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben, wie das Gericht mitteilte. Nachdem eine Tierschutzorganisation 2019 Hinweise darauf an die Behörden gegeben hatte, mussten nach Gerichtsangaben 30 Tiere getötet werden.