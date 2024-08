Einen Förderverein hinter sich zu wissen, ist wie ein Sechser beim Lotto. Denn er unterstützt mit finanziellen Mitteln. Auch der Tierpark Suhl kann heute auf fast 70 rege Mitglieder eines solchen Vereins bauen. Und das seit 30 Jahren schon. Sein erster Vorsitzer war Erwin Landgraf. Er bliebt es 25 Jahre lang. Heute steht Klaus Lamprecht an seiner Spitze. Dem Förderverein Tierpark Suhl gehören sowohl Firmen, als auch Einzelpersonen an. Zu den Projekten gehören als einige Beispiele die Errichtung der begehbaren Anlage für die beliebten Loris, wo einst die Bären untergebracht waren. Auch mehrere vergrößerte Freigehege wurden mit den zusätzlichen Mitteln ermöglicht. Denn in erster Linie geht es um ein noch höheres Tierwohl, was zugleich oft mit noch besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter einhergeht. Denn jedes nach Absprache mit der Tierparkleitung geförderte Projekt wird immer auch mit den in den betreffenden Revieren arbeitenden Tierpflegern beraten. Ein neues Gehege ist deshalb nicht nur ein Gewinn für die Tiere, sondern auch einer für die Tierparkbesucher und für die Mitarbeiter.