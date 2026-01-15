Das Stroh hat es Elsa angetan. Genüsslich knabbert das Schaf die Leckerei, die im Turnraum des Zella-Mehliser Kindergartens in der Sommerau bereit liegt. Ja, genau. Im Turnraum. Und dort steht Elsa nicht allein. Auch Ziege Hanna inspiziert den Raum genau. Die Dekoration, die aus dem Märchen Hänsel und Gretel stammt und aus Pappfichten besteht, interessiert das Tier sehr. Es knabbert kurz am Bäumchen und merkt schnell: Der künstliche Baum schmeckt nicht. Das Stückchen Apfel allerdings, das ihr Ida hinhält, ist ein willkommener Snack und schnell verputzt.