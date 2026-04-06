Wenn eine überlebensgroße Honigbiene mit dem Osterhasen auf Tour geht und bunte Eier verteilt, dann ist Ostern auch im Suhler Tierpark angekommen. Am Ostermontag war es soweit: Bei kühlem Wind aber strahlendem Sonnenschein lockte das fröhliche Ostertreiben mit einigen Überraschungen viele hundert Besucher an. Die meisten nutzten das Angebot für einen entspannten Familienausflug. So wie Familie Hemming aus Schmiedefeld. „Wir haben von der Stadt zur Geburt unseres Nachwuchses eine Jahreskarte für den Tierpark bekommen. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um sie zu aktivieren“, sagt die Mama. Überhaupt komme man immer wieder gern in den Tierpark. „Es ist vor allem für Kinder immer wieder eine entspannte Zeit.“