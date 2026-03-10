Auf alle, die gern im Tierpark in der Suhler Schweiz ihre Runden drehen, dürften besonders jetzt immer wieder neue Entdeckungen warten. Denn die Zeit hat längst begonnen, in der sich überall Nachwuchs ankündigt. Der erste ist natürlich schon da. Erwartungsgemäß gehören die Schafe zu den Tieren, die die Besucher mit herrlich staksenden Jungtieren zuerst beeindrucken. Richtig überrascht dürften die Gäste aber über viel kleinere Kerlchen sein, die bereits Ende Januar das Licht der Welt erblickt haben und dieser Tage erstmals in das Freigehege durften: die Erdmännchen.