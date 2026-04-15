Es gibt Dinge, über die man nie nachdenkt, außer man muss danach suchen. Öffentliche Mülltonnen beispielsweise fallen meistens nur ins Auge, wenn man gerade dringend etwas wegwerfen muss. Doch nicht so im Tierpark Suhl. Der hat nämlich dieser Tage 27 neue Mülltonnen bekommen, die auffallen. Denn sie sind mit extra für den Tierpark ausgewählten, tierischen Sprüchen verziert. Diese lockern das ganze Thema Müllentsorgung einfach mal auf und bringen mehr Spaß. „Müll hier rein, sonst frisst’s das Schwein“, steht zum Beispiel auf einer Tonne. Und das fasst das Motto hinter der Aktion auch schon sehr gut zusammen.