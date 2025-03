Wer mit wachem Blick auf Entdeckertour durch den Suhler Tierpark schlendert, dem wird auffallen, dass sich in der Einrichtung, die sich in die Suhler Schweiz schmiegt, im vergangenen Jahr einiges getan hat. Das trifft nicht nur auf den Tierbestand zu, sondern auch auch auf Behausungen, in denen die Tiere unterschiedlicher Art von den Besuchern bestaunt werden können. So war es mehr Zufall, dass am 1. April der neue Kaninchenstall, zu dem nun auch ein Auslauf gehört, eingeweiht werden konnte. 44 000 Euro kostete die Musteranlage, für die der Tierpark-Förderverein 14 000 Euro beisteuerte, den restlichen Bärenanteil förderte der Freistaat Thüringen.