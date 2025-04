Tiere tun der Seele gut – das zeigt sich einmal mehr in der Tagespflegeeinrichtung „Goldener Herbst“ in Dietzhausen. Die Senioren dort haben gemeinsam 300 Euro an Spenden gesammelt, um gleich zwei Tierpatenschaften im Tierpark Suhl zu übernehmen: Für ein Pony und für eine Schneeeule. „Viele unserer Gäste haben keine Tiere mehr, aber der Kontakt zu Tieren weckt bei ihnen Erinnerungen und bringt Freude in ihren Alltag“, sagt Kristin Witzel, die Pflegedienstleiterin der Einrichtung.