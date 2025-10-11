Tierpark Suhl: Abendführung als Ferienhighlight

Luchsen, Wildkatzen, Loris, Waschbären und Co. stattete die große Abendführungsrunde im Suhler Tierpark am vergangenen Freitag einen besonderen Besuch ab, in deren Genuss man nicht aller Tage kommt. Von Tierpflegern begleitet, hieß es an den einzelnen Gehegen einen Stopp einzulegen, um dort etwas über die jeweiligen Tiere zu erfahren. Bei den Hirschen zum Beispiel hatte Tierparkmitarbeiter Uli Bösherz Kastanien als leckere Abwechslung parat. Und was Schnee-Eulen mögen, wissen die 70 kleinen und großen Besucher nun auch. Sie nutzten die Runde für ihre Fragen und damit weit mehr Gäste, als zu den Abendführungen zuvor, sodass am Ende die eingeplanten Bratwürste nicht für alle reichten.