Tierpark Suhl Abendführung als Ferienhighlight

So einen Zulauf gab es während der Abendführungen im Suhler Tierpark lange nicht. 70 große und kleine Besucher erlebten ein spannendes Ferienhighlight.

 
Tierpark Suhl: Abendführung als Ferienhighlight
1
Tierparkmitarbeiter Uli Bösherz verteilt Kastanien. Foto: frankphoto.de

Luchsen, Wildkatzen, Loris, Waschbären und Co. stattete die große Abendführungsrunde im Suhler Tierpark am vergangenen Freitag einen besonderen Besuch ab, in deren Genuss man nicht aller Tage kommt. Von Tierpflegern begleitet, hieß es an den einzelnen Gehegen einen Stopp einzulegen, um dort etwas über die jeweiligen Tiere zu erfahren. Bei den Hirschen zum Beispiel hatte Tierparkmitarbeiter Uli Bösherz Kastanien als leckere Abwechslung parat. Und was Schnee-Eulen mögen, wissen die 70 kleinen und großen Besucher nun auch. Sie nutzten die Runde für ihre Fragen und damit weit mehr Gäste, als zu den Abendführungen zuvor, sodass am Ende die eingeplanten Bratwürste nicht für alle reichten.

Hm, Kastanien als Leckerli. Foto: frankphoto.de

Eigentlich sollte das der letzte Höhepunkt im Jahreskalender des Tierparks in der Suhler Schweiz sein, der nun wieder mit verkürzten Winteröffnungszeiten von 10 bis 16.30 Uhr einlädt. Im November ist nun jedoch noch ein weiterer toller Termin angedacht. In Kooperation mit der AWG kommt ein Falkner für eine kleine Flugvorführung. Und wer mag, der kann sogar Fotos mit einem der Greifvögel machen, so Tierparkleiterin Monique Latka.