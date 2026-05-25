Tierpark in München: Mann verirrt sich bei Suche nach Schuh ins Bisongehege

München (dpa/lby) - Auf der Suche nach einem verlorenen Schuh ist ein Mann versehentlich im Bisongehege des Münchner Tierparks gelandet und nicht mehr selbst herausgekommen. Als der 23-Jährige am Sonntag seine aussichtslose Lage bemerkte, wählte er den Notruf und zog sich hinter einen Elektrozaun zurück, wie die Polizei mitteilte. Beamten fanden den Mann den Angaben zufolge in dem Tiergehege und konnten ihn zusammen mit Mitarbeitern des Tierparks befreien. Zuvor soll der Mann seinen Schuh versehentlich über einen Zaun befördert haben.