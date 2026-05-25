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  4. Mann verirrt sich bei Suche nach Schuh ins Bisongehege

Tierpark in München Mann verirrt sich bei Suche nach Schuh ins Bisongehege

Ein Mann befördert versehentlich seinen Schuh über einen Zaun. Sein Rettungsversuch bringt ihn in eine äußerst missliche Lage.

Tierpark in München: Mann verirrt sich bei Suche nach Schuh ins Bisongehege
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Polizisten finden den Mann im Bisongehege des Münchner Tierparks. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

München (dpa/lby) - Auf der Suche nach einem verlorenen Schuh ist ein Mann versehentlich im Bisongehege des Münchner Tierparks gelandet und nicht mehr selbst herausgekommen. Als der 23-Jährige am Sonntag seine aussichtslose Lage bemerkte, wählte er den Notruf und zog sich hinter einen Elektrozaun zurück, wie die Polizei mitteilte. Beamten fanden den Mann den Angaben zufolge in dem Tiergehege und konnten ihn zusammen mit Mitarbeitern des Tierparks befreien. Zuvor soll der Mann seinen Schuh versehentlich über einen Zaun befördert haben. 

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Der 23 erlitt bei seinem unfreiwilligen Aufenthalt in dem Bisongehege leichte Schürfwunden und eine Kopfverletzung, wie es weiter hieß. Sanitäter brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Bisons sei der Einsatz ruhig verlaufen. Auch der Schuh des jungen Mannes habe wieder gefunden werden können.