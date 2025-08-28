Tierpark Hagenbeck Wohl ältester Orang-Utan der Welt - Ziehsohn hält Bella fit

Bella bekommt täglich Kletterzeit nur für sich

Gleichzeitig bewegt sich die berühmte Seniorin dabei ganz bedächtig durch das Gehege. Und damit sie das ohne Störung machen kann, bekommt sie sogar Extrazeit nur für sich. "Sie bekommt jeden Tag eineinhalb bis zwei Stunden Zeit, um morgens in Ruhe zu klettern. Die anderen sind ihr einfach zu schnell", sagt die 29 Jahre alte Tierpflegerin. Danach ist Bella nur noch hinter den Kulissen oder auch mal im Außengehege unterwegs. Aufgrund ihres Alters gilt sie als das rangniedrigste Tier.