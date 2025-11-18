Der Tierpark Gotha befindet sich mitten in einer der größten Modernisierungsphasen seiner Geschichte und der Fortschritt wird sichtbar: Tigerin Indira hat ihr neues Domizil bezogen. Darüber informiert die „KulTourStadt Gotha GmbH“ in einer Pressemitteilung. Die Sanierung der ehemaligen Bärenanlage sei abgeschlossen und die 15-jährige Raubkatze erobere nun Schritt für Schritt ihr rundum erneuertes Revier. Damit starte der Tierpark seinen angekündigten regelmäßigen „Baustellenbericht“, der Gäste und Tierfreunde über die Entwicklung auf dem Gelände informieren soll, besonders vor dem Hintergrund der derzeit eingeschränkten Öffnungszeiten.