Zoos sowie Tier- und Wildparks seien nicht nur touristische und Freizeitziele für viele Menschen, sie hätten auch eine wichtige Aufgabe in der Wissensvermittlung zum Natur- und Artenschutz, erklärten die Fördervereine. Schon jetzt seien die Thüringer Fördervereine eine wichtige Größe in der Arbeit der Zoos und Heimattierparks oder Aquarien. Ihre Mitglieder unterstützen die Einrichtungen nicht nur finanziell, sondern engagieren sich in ihrer Freizeit auch ehrenamtlich. Jede Verbesserung der Tierhaltung, jede Investition in einen Zoo, Tier- oder Wildpark bedürfe zusätzlicher finanzieller Mittel, erklärten sie.