Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass das Heizhaus des Bad Liebensteiner Tierparks bis auf die Grundmauern niederbrannte. Die Folgen der Feuerkatastrophe sind bis heute spürbar. Denn nach wie vor kann nur ein Teil der Tierhäuser mit der regulären Gasheizung warm gehalten werden. In den übrigen Gebäuden sorgen seit einigen Wochen wieder mit Strom betriebene Heizlüfter dafür, dass Exoten, wie beispielsweise Äffchen, nicht erfrieren.