„Nein, so viel Geld“, sagt Susanne Krüger, Mitarbeiterin im Tierpark und Vorsitzende des Fördervereins, als der Spendenscheck enthüllt wird. Stolze 2900 Euro sind beim Benefizkonzert, das der Frauenchor organisiert und dazu mehrere andere Formationen eingeladen hatte, zusammengekommen. „Das ist wirklich unglaublich und ich habe schon wieder Tränen in den Augen“, sagt Susanne Krüger. Bereits beim Konzert vor einer Woche in der voll besetzten Wandelhalle hatte sie bei ihrer Rede mit den Tränen kämpfen müssen.