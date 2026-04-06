Alle Pfoten voll zu tun hatten am Ostersonntag der Osterhase und seine Frau im Tierpark „Fasanerie“, denn die kleinen und großen Besucher strömten in Scharen herbei. „Das Wetter passt heute auch“, freute sich Cornelia Schmidt, Vorsitzende des Tierparkvereins. Schon am frühen Nachmittag hatte man über 670 Besucher gezählt. Zum Feierabend vermeldete Tierparkchef Maik Wedemann schließlich 978 Gäste.