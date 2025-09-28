Die Mitglieder des Fördervereins Kunst, Kultur und Wissenschaft Geisa erfüllen mit Ideenreichtum, beeindruckenden Projekten wie Ausstellungen und Kursen und viel Engagement das Vermächtnis von Anneliese Deschauer. Die Ehrenbürgerin der Stadt Geisa hatte gemeinsam mit ihrem in Geisa geborenen Ehemann Werner Deschauer in Kooperation mit der Stadt Geisa die Galerie, die 2018 eröffnet wurde und ihren Namen trägt, ins Leben gerufen.