Roth (dpa/lby) - In einem Betrieb im Landkreis Roth in Mittelfranken ist die Geflügelpest ausgebrochen. Rund 400 Tiere in dem Betrieb in einem Ortsteil von Abenberg seien getötet worden, teilte das Landratsamt mit. Die Behörde hat zugleich mehrere Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit erlassen.