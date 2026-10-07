Neuerdings Nachweise bei Pferden

Anders als das Schmallenberg-Virus und auch neu für das Shamonda-Virus ist laut Beer, dass es Nachweise bei Pferden gibt und auch Todesfälle. "In Deutschland gibt es nach jetzigem Stand drei Pferde, die verstorben sind." Bei den Tieren seien Gehirnentzündungen und in den Gehirnen hohe Viruslasten festgestellt worden. Auch in der Schweiz seien neurologische Schädigungen durch die erste europäische Shamonda-Variante bei Pferden beobachtet worden.

Es brauche weitere Daten, um besser einschätzen zu können, wie häufig derartige Fälle sind. Das FLI arbeitet an Antikörpertests, um generell die Verbreitung des Virus besser erfassen zu können.

Eine Infektion führt bei den betroffenen Tieren laut Beer zu einer sehr guten Immunität. Der Hauptschaden werde daher jetzt gesetzt. Nachfolgende Wellen fielen erwartungsgemäß deutlich schwächer aus oder seien kaum noch nachweisbar. "Diese Viren verschwinden aber nie wieder ganz", so Beer. Die Tiere hätten nur eine begrenzte Lebenszeit und mit ihrem Tod verschwindet auch die aufgebaute Herdenimmunität. Beim Schmallenberg-Virus komme es daher alle drei bis vier Jahre zu einer neuen Welle.

Woher kommt der Name?

Einen Shamonda-Impfstoff gibt es nach Aussage Beers bislang nicht. Ob Firmen einen entwickeln, hänge auch davon ab, welchen Schaden das Virus letztendlich verursache.

Woher stammt der Name "Shamonda"? Das Virus sei 1965 erstmals beschrieben worden, anhand der Probe eines Rindes aus der nigerianischen Stadt Ibadan und dort aus dem Stadtteil Samonda, erklärt Beer. "Und woher das H kommt, konnte ich nicht herausfinden, aber aus Samonda wurde Shamonda."