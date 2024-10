Maßnahmen für Geflügelhalter

Um die Verbreitung der Infektionskrankheit zu verhindern, appelliert das Ministerium an die Geflügelhalter. Unter anderem sollen die Biosicherheitsmaßnahmen eingehalten und Tiere in Geflügelhaltungen nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind. Auch Bürger sollen bei einem Fund von toten Wildvögeln das zuständige Veterinäramt informieren.