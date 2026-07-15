„Kleine Tierkunde zur Kaffeestunde“ heißt die neue monatliche Veranstaltungsreihe auf der Meininger Tierheimterrasse auf dem Rohrer Berg. Am kommenden Sonntag, 19. Juli, 14 Uhr, lädt der Tierschutzverein Meiningen zur nächsten Folge ein – mit einem besonders spannenden Thema: „Tierkommunikation – ein Erlebnisvortrag“. Zu Gast ist diesmal Michaela Bochus-Hirsch, Mensch-Hund-Coach und Tierkommunikatorin aus Berlin. Manch einer kam vielleicht mit der Referentin schon vor einigen Wochen beim Meininger Tiererlebnistag ins Gespräch. Wer die Gelegenheit verpasst hat, dem bietet der Tierschutzverein jetzt nochmals die Gelegenheit.