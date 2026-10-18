Nicht jeder kommt ins Ziel

Die Wettkämpfe finden in mehreren Gewichtsklassen auf einer vierzig Meter langen und acht Meter breiten Rennbahn statt, jeweils drei Dackel treten gleichzeitig gegeneinander an. Obwohl Herrchen und Frauchen im Ziel stehen und nach Kräften anfeuern, ist nicht allen Wettkämpfern klar, dass sie rennen sollen: Manche Dackel erreichen das Ziel nicht, weil sie lieber spielen. "Die müssen nicht rennen, sie können, wenn sie wollen", sagte Veranstalterin Désirée Rohrer.