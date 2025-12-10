Im Frühjahr 2025 staunten die Bewohner der Villa Vital in Bad Salzungen nicht schlecht: Ein Storchenpaar begann, hoch oben in einer der alten Eichen auf dem Gelände ein Nest zu bauen. Zwar sind im Park zahlreiche Vogelarten heimisch – Störche jedoch hatten dort noch nie gebrütet. Schon bald wuchs das Nest, und nach einigen Wochen war klar: Das Paar brütete. Wenig später konnte man vom Dachboden aus beobachten, dass ein Küken geschlüpft war. Die Eltern versorgten ihren Nachwuchs fürsorglich, und der kleine Storch schien sich gut zu entwickeln.