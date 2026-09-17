Die bange Frage am Donnerstagmorgen um 10 Uhr in Scheibe-Alsbach lautet, ob sich die beiden Schwanen-Damen wohl einigermaßen vertragen werden. Oder ob sie einander womöglich gleich blöde Gänse und dumme Zicken sind. Für die Gattung Menschen mag ja unwidersprochen gelten, dass ein jedes Exemplar mit dem anderen seiner Sorte jeden Tag rund um die Uhr glänzend auskommt. Doch im Tierreich? Können die Dinge dem Vernehmen nach schon mal anders gelagert sein.