Manchmal schneit es mitten im Hochsommer. Allerdings nicht aus Wolken. Dann hat einer der vierbeinigen Feriengäste beschlossen, dass sein Kissen zerlegt werden muss. Ein anderer Hund kaut stoisch auf der Quietsche-Ente herum und gibt ein monotones Konzert. Wieder andere ziehen sich gegenseitig die Decken unter dem Zaun weg.Für Anne und Andreas Hummel gehört das zum Alltag. Seit fast zehn Jahren führen sie den Hummelshof in Gleichamberg als Hundepension. 2027 feiern sie Zehnjähriges. Aktuell ist das Haus komplett ausgebucht. Die Urlaubsgäste kommen längst nicht nur aus der Region. Einer reist regelmäßig aus dem Saarland an. Er wurde einst von Andreas Hummel auf dem Hummelshof ausgebildet. Seitdem hat sein Besitzer tiefes Vertrauen in den Ort. Zwei Tage ist er jeweils unterwegs, um seinen Hund nach Gleichamberg zu bringen und wieder abzuholen.