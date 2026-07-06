Bischofsheim (dpa/lhe) - Ungewöhnliche Beute für Kriminelle in Bischofsheim: Offenbar gezielt sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in einen Taubenschlag eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, wurden neun junge Brieftauben gestohlen. Ein Motiv für den Diebstahl könnte im Wert der Vögel liegen: Der belaufe sich insgesamt auf mehrere tausend Euro, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen.