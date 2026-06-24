Bis jetzt lag Redaktionshund Rudi mit seinen WM-Tipps richtig. Seine kleine Spürnase entschied sich für deutsche Siege, die am Ende auch eintraten. Nun steht das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft an. Am Donnerstagabend muss die Elf um Julian Nagelsmann gegen Ecuador ran. Der Ausgang dieses Spiels, das um 22 Uhr angepfiffen wird, hat auf das Weiterkommen der deutschen Mannschaft keine Einfluss mehr: das Ticket für das Sechzehntelfinale ist schon gebucht.