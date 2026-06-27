Nach dem enttäuschenden Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador glaubt Redaktionshund Rudi im Sechzehntelfinale nicht an einen Sieg der Deutschen. Bei seinem WM-Tipp wollte der kleine Pudel erst gar keine Prognose abgeben – schon gar nicht im weißen Fan-Shirt. Ohne Mini-Fußballtrikot ließ er sich dann doch überreden und lief direkt zur Dose mit der Flagge Paraguays. Ob er mit seinem WM-Tipp richtig liegt, wird sich am Montag ab 22.30 Uhr zeigen.