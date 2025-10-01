Tierischer Wettbewerb "Fat Bear"-Wahl: massiger Braunbär "Chunk" holt Siegertitel

Anchorage - Der massige Gewinner des diesjährigen "Fat Bear"-Wettbewerbs in Alaska steht fest. Bei der Kür zum fettesten Pelztier des Katmai-Nationalparks setzte sich das imposante Männchen 32 "Chunk" (auf Deutsch "Klotz") in der Endrunde gegen den ebenfalls schwergewichtigen Braunbär Nummer 856 durch. "Chunk" habe Gold geholt - "oder sollten wir Rot sagen, wegen all der Lachse, die er gefressen hat" - schrieb die Parkverwaltung im nördlichsten US-Bundesstaat auf X. Als "Chunk the Hunk" und als "neuen König" stellte die Online-Plattform "Explore.org" den Sieger vor.