Ein Gewinn, der zunächst für ungläubiges Staunen sorgte, entpuppte sich als ganz besonderes Erlebnis: Astrid Erdmann und ihre Tochter Lina haben ihren Hauptgewinn vom 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover nun im Lutherstammort Möhra eingelöst – und blicken auf drei eindrucksvolle Tage zwischen Natur, Geschichte und tierischen Begegnungen zurück. Bereits vorab machten sie Station in Eisenach, wo sie bei einer Stadtführung auf Luthers Spuren die Stadt erkundeten, begleitet von traumhaftem Frühlingswetter.