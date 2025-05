Tierischer Polizeieinsatz: Junge Bisons entlaufen - Großeinsatz in der Oberpfalz

Königstein (dpa/lby) - Zwei entlaufene junge Bisons haben in der Oberpfalz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Autofahrerin sah die freilaufenden Tiere morgens auf einer Wiese an einer Straße bei Königstein (Landkreis Amberg-Sulzbach), wie die Polizei mitteilte. Gemeinsam mit Feuerwehr, THW, Tierärzten und Jägern konnten die etwa ein- bis zweijährigen Jungtiere betäubt und schließlich in ihre Koppel zurückgebracht werden. Drei weitere entlaufene Kühe wurden zuvor in eine Koppel getrieben.