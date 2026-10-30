Eisenberg (dpa/th) - Ein schwarzer Kater auf der Autobahn hat sich seinen Rettern gegenüber nur wenig dankbar gezeigt: Er biss einen Polizisten trotz Handschuhen zweimal durch den Stoff. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten das herrenlose Tier am Freitag auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg an der Mittelleitplanke gesichtet und die Polizei informiert. Wie die Autobahnpolizei weiter mitteilte, fanden die Beamten den Kater schließlich unter einer Brücke. Auf seine Rettung reagierte er dann bissig. Der Kater wurde anschließend ins Tierheim nach Eisenberg gebracht.