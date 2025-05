Coburg (dpa/lby) - Endlich mal die Welt sehen? Eine mindestens 100 Jahre alte Schildkröte in Coburg wollte vermutlich ausbüxen, verhedderte sich aber in einem Zaun. Die Polizei half schließlich bei der Suche nach den Besitzern des Tieres: Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Passant die Schildkröte entdeckt und zu einem Infostand der Polizei in der Innenstadt gebracht.