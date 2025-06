Tierischer Notfall: Grenzpolizei rettet vier junge Hundewelpen aus Fahrzeug

Neuhaus am Inn (dpa/lby) - Bei einer Fahrzeugkontrolle in Niederbayern haben Grenzpolizisten vier junge Hundewelpen entdeckt, die unter schlechten Bedingungen über die österreichische Grenze geschmuggelt worden sind. Die Tiere im Landkreis Passau seien in einem Karton auf der dunklen Ladefläche eines Transporters entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Beamten den Fahrer des Fahrzeugs am Sonntagmorgen anhalten wollen. Als der jedoch weiterfuhr, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.