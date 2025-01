Tierischer Notfall: Entlaufener Hund auf Autobahn sorgt für Polizeieinsatz

Nesselwang (dpa/lby) - Wegen eines entlaufenen Hundes ist die Autobahn 7 im Landkreis Oberallgäu zeitweise in eine Fahrtrichtung gesperrt worden. Der Hund sei auf der Fahrbahn bei Nesselwang gesehen worden, teilte die Polizei mit. Relativ zeitgleich habe sich die besorgte Besitzerin bei den Ermittlern gemeldet. Ihren Aussagen nach suchte sie das Tier schon seit knapp sechs Stunden, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifen rückten aus und sperrten die A7 am Sonntagabend in Richtung Kempten für knapp eine Stunde.