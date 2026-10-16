Sie kommen meistens nachts. Im Schutz der Dunkelheit plündern sie, was nicht niet- und nagelfest ist. Komposthaufen, Vogelhäuschen, Mülltonnen lieben sie. Ebenso fühlen sie sich von gepflegten Rasenflächen magisch angezogen. Denn darauf lässt es viel einfacher nach Würmern und Engerlingen graben als auf wilden Grünflächen in der Natur, wo der Bewuchs dicht und hoch steht und die Wurzeln den Boden verdichten. Die Rede ist von Waschbären.