Tierischer Nachwuchs: Wem gehört das Kalb? Nachbarn streiten um Neugeborenes

Neunburg vorm Wald (dpa/lby) - Um ein Kalb haben sich ein Landwirt und seine Nachbarin lautstark in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) gestritten. Die beiden hatten nach Polizeiangaben ihre Kühe auf nebeneinanderliegenden Weiden stehen, die zum sogenannten Kälbern anstanden. Sie entdeckten das nur wenige Stunden alte Kalb am Dienstag außerhalb ihrer Wiesen. Daraufhin entfachte ein heftiger Streit um das Tier.