Tierischer Nachwuchs: Katzenkinder suchen ein Zuhause

Ein ganzer Katzenkindergarten voller herzallerliebster Minitiger wartet im Ilmenauer Tierheim darauf, dass jetzt die Zweibeiner kommen und die kleinen Seelen abholen. All ihre Fürsorge haben die Mitarbeiter des Tierheims gegeben und sind über sich hinausgegangen, um die hilflosen Fellbündel großzuziehen. „Jedes der hübschen Kätzchen will sich jetzt beweisen und in der neuen Familie all die empfangene Liebe und Zuwendung zurückgeben und ein prächtiger Kater oder eine prächtige Katze werden“, berichtet Ina Schmidt im Namen des Tierheims. Und so werde das Glück in die Wohnungen einziehen, wo ein oder zwei der Samtpfötchen ein Leben als Mitglied der Familie führen dürfen. Und wenn die kleinen Racker glücklich spielen, wird den neuen Besitzern das Herz aufgehen vor Freude, ist sich das Tierheim sicher.