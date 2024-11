Nun ist es so weit. Pesto sehe allmählich immer mehr wie ein erwachsener Königspinguin aus und sei bald bereit, in die nächste Lebensphase in der Kolonie einzutauchen. Die Mauser werde voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Diese Verwandlung sei ein wichtiger Meilenstein im Leben des Tieres. "Dieser Blick hinter die Kulissen wird sicherlich jeden begeistern, der sich in Pesto verliebt hat", schrieb das Aquarium.