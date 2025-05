War es tatsächlich so, Joshua Kimmich? "Ich war es nicht", sagte der Nationalspieler. "Aber die Party am Sonntag war auf jeden Fall wild. Dementsprechend möge man es mir verzeihen, dass ich es nicht mitgekriegt habe." Nachfrage: Co-Trainer Aaron Danks soll eine besondere Beziehung zum Vogel haben... "Zumindest schleppt er ihn überall hin mit. Ich denke, er muss noch eine Woche durchfeiern, der Kakadu", sagte Kimmich. Etwa am kommenden Sonntag, wenn die Bayern-Stars am Rathaus-Balkon feiern.