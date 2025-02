Nürnberg (dpa/lby) - Am Nürnberger Flughafen haben Zollbeamte im Gepäck eines Reisenden 23 Afrikanische Riesenschnecken gefunden. Ursprünglich wollte der Reisende die Tiere am Samstag aus Afrika lebendig in einem Seesack zum Verzehr mitbringen, wie das Hauptzollamt Nürnberg mitteilte. Der Seesack wurde demnach bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle des Aufgabegepäcks entdeckt. Auf dem routinemäßigen Röntgenbild seien dann die etlichen Schnecken zu sehen gewesen.