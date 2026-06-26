 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Stadt öffnet Friedhof wieder, warnt jedoch vor Wildschwein

Tierischer Friedhofsbesuch Stadt öffnet Friedhof wieder, warnt jedoch vor Wildschwein

Ein Wildschwein verirrt sich auf dem Südfriedhof in Nürnberg. Zunächst sperrt die Stadt den Friedhof.

Tierischer Friedhofsbesuch: Stadt öffnet Friedhof wieder, warnt jedoch vor Wildschwein
1
Das Wildschwein hat bislang nichts beschädigt auf dem Friedhof. (Symbolbild) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Der Südfriedhof in Nürnberg ist nach einer Wildschweinsichtung wieder geöffnet. Das Tier ziehe sich tagsüber zurück und meide Menschen, teilte die Stadt mit. Damit bei den hohen Temperaturen die Blumen gegossen werden könnten, sei der Friedhof wieder geöffnet worden, hieß es weiter. Hinweisschilder informieren Friedhofsbesucher nun über das richtige Verhalten gegenüber dem Tier. Die Stadt warnt, sich dem Wildschwein nicht zu nähern und auf den Wegen zu bleiben.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Wildschwein wurde am Mittwoch von mehreren Besuchern gesichtet. Der Friedhof blieb deshalb am Donnerstag geschlossen. Bisher hat das Tier nichts beschädigt.