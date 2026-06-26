Tierischer Friedhofsbesuch: Stadt öffnet Friedhof wieder, warnt jedoch vor Wildschwein

Nürnberg (dpa/lby) - Der Südfriedhof in Nürnberg ist nach einer Wildschweinsichtung wieder geöffnet. Das Tier ziehe sich tagsüber zurück und meide Menschen, teilte die Stadt mit. Damit bei den hohen Temperaturen die Blumen gegossen werden könnten, sei der Friedhof wieder geöffnet worden, hieß es weiter. Hinweisschilder informieren Friedhofsbesucher nun über das richtige Verhalten gegenüber dem Tier. Die Stadt warnt, sich dem Wildschwein nicht zu nähern und auf den Wegen zu bleiben.