Tierischer Einsatz: Was der Waschbär auf der Polizistenschulter macht

Erfurt (dpa/th) - Eine tierische Entdeckung haben Besucher eines Parks in Erfurt gemacht. Sie meldeten am Freitagabend, einen jungen Waschbären, "der offenbar seine Mutter verloren hatte und allein umherirrte", wie die Polizei auf der Plattform X schrieb. Die aufmerksamen Bürger wickelten das kleine Fellknäuel in eine Decke und alarmierten die Polizei, wie es weiter hieß. "Unser "Einsatzleiter auf vier Pfoten" suchte kurzerhand auf der Schulter eines Kollegen Schutz", schrieb die Polizei und postete dazu ein Bild von dem Polizisten mit dem Tier auf der Schulter.