Ebersberg (dpa/lby) - In Oberbayern ist ein Dackel von der Polizei aus einem Weiher gerettet worden. Anwohner entdeckten den Dackel, wie er sich an einem umgefallenen Baum über dem Wasser des Kumpfmühlweihers in Ebersberg hielt, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich hatte sich der Dackel unter dem Zaun seiner Besitzer durchgegraben und streunte ein paar Hundert Meter durch den Ort, bevor er in den Weiher hinein hüpfte.