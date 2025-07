Seehausen am Staffelsee (dpa/lby) - Tierischer Einsatz: Auf einem Briefkasten in der Nähe des Staffelsees in Oberbayern ist eine Python gefunden worden. Die etwa einen Meter lange Königspython hatte es sich auf einem leerstehenden Anwesen in Seehausen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) wohl gemütlich gemacht, wie die Polizei mitteilte.