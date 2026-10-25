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Tierischer Einsatz Ausgebüxte Rinder stoppen Bahnverkehr kurzzeitig

Ein Lokführer meldete freilaufende Rinder an den Gleisen. Wie die Bundespolizei den Bahnverkehr wieder zum Rollen bekam.

Tierischer Einsatz: Ausgebüxte Rinder stoppen Bahnverkehr kurzzeitig
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Kühe waren auf Zuggleisen Im Wartburgkreis unterwegs. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wutha-Farnroda (dpa/th) - Eine Gruppe ausgebüxter Kühe haben Bundespolizisten im Wartburgkreis kurzzeitig zu Viehhirten werden lassen. Ein Lokführer hatte die Rinder gemeldet, die am Morgen "augenscheinlich freien Fußes" an Gleisen nahe dem Bahnhof Wutha unterwegs waren. Vor Ort stellten die Bundespolizisten fest, dass die zehn Tiere auch ins Gleis gelaufen waren. "Die Uniformierten trieben die kleinere Herde aus dem direkten Gefahrenbereich", hieß es in der Mitteilung.

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Schließlich sei der Eigentümer der Rinder ausfindig gemacht worden. Nachdem die Kühe eingetrieben waren, wurde die Bahnstrecke wieder für den Verkehr freigegeben. "Wie und weshalb sich die zehn Tiere verselbstständigt haben, muss noch aufgeklärt werden", so die Bundespolizei weiter.