Tierischer Einsatz: Ausgebüxte Rinder stoppen Bahnverkehr kurzzeitig

Wutha-Farnroda (dpa/th) - Eine Gruppe ausgebüxter Kühe haben Bundespolizisten im Wartburgkreis kurzzeitig zu Viehhirten werden lassen. Ein Lokführer hatte die Rinder gemeldet, die am Morgen "augenscheinlich freien Fußes" an Gleisen nahe dem Bahnhof Wutha unterwegs waren. Vor Ort stellten die Bundespolizisten fest, dass die zehn Tiere auch ins Gleis gelaufen waren. "Die Uniformierten trieben die kleinere Herde aus dem direkten Gefahrenbereich", hieß es in der Mitteilung.