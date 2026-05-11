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  6. Mutterkuh zum Muttertag wieder daheim

Tierischer Ausflug in der Rhön Mutterkuh zum Muttertag wieder daheim

Die von einer Weide in Sichtweite der Wasserkuppe verschwundene Mutterkuh Elly ist wieder zu Hause. Wo war sie zwei Wochen lang?

Tierischer Ausflug in der Rhön: Mutterkuh zum Muttertag wieder daheim
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Ätsch, ich bin dann mal weg? Zum braun-weißen Fleckvieh wie auf diesem Foto zählt auch Mutterkuh Elly. Nicht nur der Besitzer, auch ihr Kalb hat sie gewiss vermisst. Foto: Archiv/Birgitt Schunk

In der Nacht zum Montag vor zwei Wochen war eine braun-weiße Mutterkuh plötzlich von einer Weide an der Kreisstraße 160 zwischen den Ortsteilen Heckenhöfchen und Kohlstöcken verschwunden, berichtet die hessische Polizei. Die Fleckvieh-Mutterkuh hatte zuvor mit ihrem Kalb und weiteren Kühen auf der umzäunten Wiese zum Weiden gestanden. Die Polizei hatte bereits eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren war eingeleitet worden – gesucht wurde Elly, identifizierbar an ihrer Ohrmarkennummer, aufgenommen ins polizeiliche Fahndungssystem.

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Trotz umfangreicher Suche fehlte von ihr zunächst jede Spur. Am Sonntagmorgen, pünktlich zum Muttertag, gab es dann die schöne Nachricht: Eine aufmerksame Radfahrerin hatte in einem Waldstück - etwa einen Kilometer vom Heimathof des Tieres entfernt – eine freilaufende Kuh entdeckt. Die eingesetzte Streife glich noch am Einsatzort die Ohrenmarkennummer des Tieres mit den Polizei-Daten ab und konnte bestätigen, dass es sich bei dem Tier um die abhanden gekommene Elly handelt. Der umgehend verständigte Eigentümer konnte seine Mutterkuh schließlich vor Ort in Empfang nehmen und zurück zu ihrem Kalb auf die Weide bringen. Wo sich Elly in den letzten zwei Wochen aufgehalten hat, konnte bislang nicht geklärt werden und bleibt wohl vorerst ihr Geheimnis.