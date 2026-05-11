Tierischer Ausflug in der Rhön: Mutterkuh zum Muttertag wieder daheim

Trotz umfangreicher Suche fehlte von ihr zunächst jede Spur. Am Sonntagmorgen, pünktlich zum Muttertag, gab es dann die schöne Nachricht: Eine aufmerksame Radfahrerin hatte in einem Waldstück - etwa einen Kilometer vom Heimathof des Tieres entfernt – eine freilaufende Kuh entdeckt. Die eingesetzte Streife glich noch am Einsatzort die Ohrenmarkennummer des Tieres mit den Polizei-Daten ab und konnte bestätigen, dass es sich bei dem Tier um die abhanden gekommene Elly handelt. Der umgehend verständigte Eigentümer konnte seine Mutterkuh schließlich vor Ort in Empfang nehmen und zurück zu ihrem Kalb auf die Weide bringen. Wo sich Elly in den letzten zwei Wochen aufgehalten hat, konnte bislang nicht geklärt werden und bleibt wohl vorerst ihr Geheimnis.