Tierischer Ausflug in der Rhön: Mutterkuh zum Muttertag wieder daheim

In der Nacht zum Montag vor zwei Wochen war eine braun-weiße Mutterkuh plötzlich von einer Weide an der Kreisstraße 160 zwischen den Ortsteilen Heckenhöfchen und Kohlstöcken verschwunden, berichtet die hessische Polizei. Die Fleckvieh-Mutterkuh hatte zuvor mit ihrem Kalb und weiteren Kühen auf der umzäunten Wiese zum Weiden gestanden. Die Polizei hatte bereits eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren war eingeleitet worden – gesucht wurde Elly, identifizierbar an ihrer Ohrmarkennummer, aufgenommen ins polizeiliche Fahndungssystem.